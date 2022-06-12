Шведские власти запретили Tetra Pak экспортировать продукции в РФ – СМИ

Фото: depositphotos/peter77
Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании-производителю упаковки Tetra Pak продолжить экспорт своей продукции в Россию, сообщает издание Dagens Nyheter.
По данным издания, компания обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспортировать продукцию в РФ из гуманитарных соображений, так как Tetra Pak производится "7 из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".
В обращении также отмечалось, что Россия может получить доступ к технологиям, которых сейчас у страны нет, в связи с прекращением экспорта компании, так как ее активы будут национализированы.
Однако шведские власти не поддержали доводы Tetra Pak. По их словам, экспорт продукции компании в РФ не может быть рассмотрен с гуманитарной точки зрения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Источник РИА Новости утверждал, что российское подразделение компании в настоящее время продолжает работать автономно, однако из-за этого испытывает проблемы с заключением договоров поставок предприятиям РФ, а также с работой оборудования.
Позже шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak опроверг информацию об уходе с российского рынка.
В России соки начнут продавать в белой упаковке из-за дефицита краски у Tetra Pak
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: