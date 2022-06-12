Шведские власти запретили Tetra Pak экспортировать продукции в РФ – СМИ

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Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании-производителю упаковки Tetra Pak продолжить экспорт своей продукции в Россию, сообщает издание Dagens Nyheter.

По данным издания, компания обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспортировать продукцию в РФ из гуманитарных соображений, так как Tetra Pak производится "7 из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".

В обращении также отмечалось, что Россия может получить доступ к технологиям, которых сейчас у страны нет, в связи с прекращением экспорта компании, так как ее активы будут национализированы.

Однако шведские власти не поддержали доводы Tetra Pak. По их словам, экспорт продукции компании в РФ не может быть рассмотрен с гуманитарной точки зрения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Источник РИА Новости утверждал, что российское подразделение компании в настоящее время продолжает работать автономно, однако из-за этого испытывает проблемы с заключением договоров поставок предприятиям РФ, а также с работой оборудования.

Позже шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak опроверг информацию об уходе с российского рынка.

