"Деньги 24": эксперт рассказал, что происходит на рынке криптовалют

Золото XXI века или рискованный актив? Что сейчас происходит на рынке криптовалют?

Почему внезапно обвалился биткойн? Стоит ли вкладываться в цифровые деньги? И можно ли ими когда-нибудь расплачиваться в магазинах? Об этом – в программе "Деньги 24".

