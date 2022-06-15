Название ресторанов "Вкусно – и точка" будет изменено

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Название сети ресторанов "Вкусно – и точка" является временным и будет изменено, сообщил источник Москве 24.

12 июня обновленная сеть McDonald's в России открылась под новым названием "Вкусно – и точка". При этом в первые дни работы ресторанов посетителям доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

Несколько дней спустя стало известно, что в Приморье существует сеть с похожим названием – "Еда – и точка". Ее владелец Сергей Понкратов планирует подать в суд на представителей российского McDonald’s.

Он заявил, что собирался расширяться, открывая "Кофе – и точка", "Обед – и точка" и другие заведения с похожими названиями. Предприниматель отметил, что не просит денег, но хочет, чтобы сеть убрала из названия слово "точка".

