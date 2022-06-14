Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей

РФ наладила параллельный импорт электроники и запчастей. Также началась сертификация товаров.

Брендовые вещи, ввезенные без ведома производителя через третьи страны, стоят дороже и не подлежат гарантийному сервису. Такой товар ни обменять, ни починить.

Как параллельный импорт пересекается с потребительской реальностью? Подробности в эфире телеканала Москва 24.