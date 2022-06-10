Россиян предупредили о возможном дефиците отечественного вина к концу года

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Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов заявил о повышении спроса на тихие и игристые российские вина из-за дефицита зарубежных товаров и повышения их стоимости.

"Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются", – сказал Титов в беседе с ТАСС.

По его словам, вино 2022 года россияне смогут попробовать только в 2023 году. Это объясняется технологическими особенностями производства. Титов добавил, что компания "Абрау-Дюрсо" не планирует закупать дополнительные виноградники на фоне возникшей ситуации.

Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил, что прогноз об обвальном росте цен на вино не оправдался. Он уточнил, что с начала 2022 года цены на тихие вина выросли на 8%, а на игристые – на 5%.

При этом, по словам Кузнецова, снижаются продажи водки, что может говорить о замещении крепкого алкоголя вином. Он выразил надежду на сохранение такого тренда в будущем.

