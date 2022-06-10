Россиян предупредили о возможном дефиците отечественного вина к концу года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов заявил о повышении спроса на тихие и игристые российские вина из-за дефицита зарубежных товаров и повышения их стоимости.
"Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются", – сказал Титов в беседе с ТАСС.
По его словам, вино 2022 года россияне смогут попробовать только в 2023 году. Это объясняется технологическими особенностями производства. Титов добавил, что компания "Абрау-Дюрсо" не планирует закупать дополнительные виноградники на фоне возникшей ситуации.
Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил, что прогноз об обвальном росте цен на вино не оправдался. Он уточнил, что с начала 2022 года цены на тихие вина выросли на 8%, а на игристые – на 5%.
При этом, по словам Кузнецова, снижаются продажи водки, что может говорить о замещении крепкого алкоголя вином. Он выразил надежду на сохранение такого тренда в будущем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: