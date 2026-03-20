Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 08:58

Общество

Автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Самой высокооплачиваемой профессией в России стал автомаляр, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

В среднем работодателя предлагали новым сотрудникам данного направления более 180 тысяч рублей. Это на 38% выше, чем годом ранее. Такие специалисты часто работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, однако в данной профессии важна точность и аккуратность, а также знание современных технологий окраски.

Уровень дохода обычно зависит от профессионального опыта, а также региона и условий труда. На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий – сварщики, им в среднем предлагают около 167 тысяч рублей в месяц. Монолитчикам, которые оказались на третьем месте, в среднем предлагают 163 тысячи рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России обретают все большую популярность, в том числе среди молодежи.

Парламентарий сослался на данные экспертных сообществ и кадровых агентств, согласно которым в 2025 году самыми востребованными вакансиями на сайтах по поиску работы стали должности на заводах, в агропромышленном комплексе, строительстве, добыче и ремонте.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика