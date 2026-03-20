Участник группы BTS повредил ногу в преддверии концерта в Сеуле

Фото: Getty Images/Imazins/The Chosunilbo JNS

Участник южнокорейской группы BTS Ким Намджун, который выступает под псевдонимом RM, повредил ногу во время репетиции в преддверии концерта 21 марта в Сеуле, сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление лейбла BigHit Music.

Музыкант повредил голеностоп, его отвезли в больницу. Врачи диагностировали повреждение связок и отек, рекомендовали наложить гипсовую повязку, а также ограничить движение по крайней мере в течение двух недель.

Несмотря на это, исполнитель настаивал на том, что хочет принять участие в концерте. В лейбле заявили, что приняли решение ограничить движения Намджуна во время мероприятия. В связи с этим будут пересмотрены некие элементы хореографии и активность на сцене.

Концерт состоится 21 марта в центре Сеула, на площади Кванхвамун и перед дворцом Кенбоккун. Это первое совместное выступление группы с 2022 года после вынужденной паузы, которая была связана с прохождением срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

Во время проведения концерта для предотвращения возможных терактов и беспорядков правоохранители привлекут 13 отрядов по борьбе с насильственными преступлениями из девяти полицейских участков.

Спецназ будет досматривать посетителей на предмет взрывных устройств. Организаторы мероприятия дополнительно задействуют более 3,5 тысячи сотрудников охраны.

В апреле BTS отправится в мировое турне, включающее более 80 выступлений. По данным СМИ, на концерты в Северной Америке, Европе и Великобритании уже продано не менее 2,4 миллиона билетов.

Группа удерживает рекорд среди южнокорейских исполнителей по числу проданных записей – свыше 40 миллионов.

