Расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 23 марта

Движение поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится с 23 марта по 25 апреля. Это связано с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Некоторые составы на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте следования. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут по ночам после 23:00 и до 04:30.

Ознакомиться с расписанием граждане могут на информационных стендах на станциях, на сайте МТППК и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Ранее сообщалось, что 21 и 22 марта интервалы движения составов на МЦД-3 увеличатся до 1 часа. Причиной стало проведение работ на путях между станциями Перово и Люберцы. Для удобства жителей они выполняются преимущественно в выходные дни.