Интервалы движения на МЦД-3 увеличат до часа 21 и 22 марта

Интервалы движения составов на МЦД-3 увеличат до 1 часа в предстоящие выходные, 21 и 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на путях между станциями Перово и Люберцы. Для удобства пассажиров они проводятся преимущественно в выходные.

На Казанском направлении интервалы увеличат до 1 часа на участке Люберцы – Плющево. Составы будут следовать по одному пути в обе стороны на Ипподром/в область. Также интервалы увеличат до 40 минут на участках Митьково – Плющево и Люберцы – Ипподром.

Кроме того, в выходные сделают укороченные маршруты. Большинство составов со стороны Ипподрома будут курсировать от и до станций Люберцы и Выхино. Ряд поездов не будет останавливаться на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки.

Также некоторые поезда будут курсировать по соседним путям по тарифу МЦД. Они будут останавливаться на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы увеличат до 20 минут. Некоторые диаметральные поезда со стороны Зеленограда – Крюкова будут следовать до станций Митьково и Плющево. При этом все составы от и до Ленинградского вокзала проследуют в привычном режиме.

Пассажирам станций Ипподром, Фабричная и Есенинская посоветовали ехать через станцию Раменское, так как там составы будут ходить чаще. Также им рекомендовали делать пересадки на станции метро "Выхино", Казанском и Ленинградском вокзалах.

На станциях Люберцы и Выхино в эти дни будут находиться сотрудники, которые помогут сориентироваться и найти нужный путь. Перед поездкой лучше также заранее узнать расписание на сайтах перевозчиков.

Ранее сообщалось, что с 23:00 19 марта до примерно 11:00 следующего дня трамваи не будут ходить от Каланчевской улицы до станции метро "Новослободская". В это время трамваи № 7 поедут от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, а № 50 – от ДК "Компрессор" до той же улицы.

