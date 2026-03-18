Трамваи не будут курсировать на участке в центре Москвы 19–20 марта

С 23:00 19 марта до примерно 11:00 следующего дня трамваи не будут ходить от Каланчевской улицы до станции метро "Новослободская". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В указанный временной промежуток трамваи № 7 поедут от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, а № 50 – от ДК "Компрессор" до той же улицы.

Граждан призвали пользоваться трамваем № 5, который курсирует от станции метро "Рижская" через Трифоновскую улицу и МИИТ до Белорусского вокзала. Кроме того, москвичи могут воспользоваться метрополитеном и автобусами № 511 и 604.

Кроме того, в центре столицы 19 марта возможны локальные перекрытия. Горожанам рекомендовали строить маршрут перед поездкой и добавлять 20 минут к обычному времени в пути. Дептранс также посоветовал отказаться от поездок на авто в часы разъездов: с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.