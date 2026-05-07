02:45

Общество

Кравцов заявил, что катастрофы с дефицитом учителей в России нет

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС заявил, что формулировка "катастрофическая" неприменима к текущей кадровой ситуации в школах, несмотря на существующий дефицит педагогов.

Министр подчеркнул, что ситуация сильно варьируется от региона к региону и в целом по стране фиксируется высокая обеспеченность кадрами.

При этом он признал наличие потребности в учителях, которая особенно ощущается в сельских учебных заведениях. По его словам, для решения этой проблемы в стране действуют программа "Земский учитель", механизмы целевого обучения и ряд других профильных инициатив.

Кравцов добавил, что ведомство продолжит системную работу, направленную на повышение качества педагогического образования и укрепление престижа учительской профессии.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило документы, направленные на сокращение разрыва в зарплатах учителей. Также ведомство разработало инструкции для педагогов в конфликтных ситуациях и о необходимости снижать бюрократическую нагрузку на них.

образованиеобщество

