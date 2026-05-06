06 мая, 17:37

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как в Москве заботятся об объектах культурного наследия

Столичные городские службы уделяют особое внимание сооружениям и зданиям с богатой историей, многие из них функционируют даже спустя много лет. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Например, рассказал мэр, Восточная станция водоподготовки была открыта в 1937 году и по сей день используется по назначению. Благодаря этому сооружению питьевую воду получают жители 26 районов Москвы и ряда ближайших подмосковных городов. Собянин напомнил, что с 1975 года там начала работать крупнейшая в мире на тот момент установка для обработки воды озоном.

В свою очередь, на территории пожарно-спасательной части № 12 можно увидеть Сокольническую пожарную каланчу. Эта дореволюционная постройка не только сохранилась, но и продолжает действовать, утратив свою функцию лишь частично.

На смотровой площадке больше нет дозорных, но объект все еще используется для сушки рукавов, отметил глава города. Внутри находится экспозиция, посвященная пожарной охране. В скором времени здание получит архитектурно-художественную подсветку.

Также Собянин рассказал о недавно отреставрированном павильоне "Физика" на ВДНХ. Он появился там в 1954 году. 4 года назад в нем расположился Музей городского хозяйства Москвы. В Центральном и Вводном залах разместили росписи, найденные во время проведения работ.

В 2025-м завершена реставрация Ростокинского акведука, который, как напомнил мэр, является объектом культурного наследия федерального значения. Теперь облик сооружения 1783–1784 годов постройки полностью восстановлен. Акведук стал прогулочной зоной, которая сохранила память о первом водопроводе Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что на ВДНХ началась реставрация павильона № 64 "Оптика". Внутри специалисты уделят особое внимание найденному горельефу "Праздничный Ленинград". Композицию обнаружили за фальшстеной перед началом работ.

