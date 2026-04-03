03 апреля, 12:02

Ценные элементы начала ХХ века вошли в предмет охраны дома Орлова на Пречистенке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты дополнили предмет охраны дома Орлова на Пречистенке XVIII века ценными элементами начала XX века, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"На основе анализа историко-архивных материалов и натурных данных специалисты дополнили предмет охраны исторического здания. В него вошли световой фонарь, осветительные приборы и элементы подъемного механизма лифта начала XX века", – указал Емельянов.

Теперь любые работы в здании можно проводить только с учетом расширенного предмета охраны.

Историческая усадьба была построена в XVIII веке. Сначала особняк принадлежал князю Ивану Одоевскому, затем тут жил декабрист и герой Отечественной войны 1812 года генерал Михаил Орлов. Он был близким другом писателя Александра Пушкина, который запечатлел черты его супруги Екатерины в образе Марины Мнишек.

Во второй половине XIX века здание обрело современный облик, когда выполнили декор в духе классицизированной эклектики. В доме в разное время жили художник Исаак Левитан, писатель Борис Пастернак и другие.

После революции 1917 года в здании размещались различные общественные организации, а в 1942–1948 годах его занимал Еврейский антифашистский комитет. Сейчас в нем расположен Международный союз миротворческих и гуманитарных общественных объединений "Советский фонд мира" и другие организации.

Ранее специалисты приступили к приведению в порядок фасадов арки главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках программы по благоустройству. Предыдущая реставрация сооружения проводилась в 2015–2018 годах. На этот раз специалистам предстоит привести в порядок фасады арки и циркумференций.

