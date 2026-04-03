В Москве начали приводить в порядок арку главного входа Парка Горького

Специалисты приступают к приведению в порядок фасадов арки главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках программы по благоустройству, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что это сооружение является доминантой парка, одним из символов столицы и объектом культурного наследия регионального значения.

Предыдущая реставрация сооружения проводилась в 2015–2018 годах. На этот раз специалистам предстоит привести в порядок фасады арки и циркумференций. Они выполнят работы на белокаменных поверхностях, проведут расчистку отделочных слоев, оштукатурят фасады и окрасят их в исторический цвет. В настоящее время идет подготовка к установке лесов. Работы планируется завершить в текущем году.

На время проведения работ попасть в парк можно будет через ближайший вход от станции метро "Октябрьская", расположенный у Пионерского пруда. Музей, информационный центр, музыкальный салон и сувенирный магазин, находящиеся внутри арки, будут временно закрыты для посещения.

Монументальная проездная арка высотой 29 метров с двумя рядами стилизованных дорических колонн, 2 полукруглые циркумференции, образующие ансамбль Ленинской площади за главным входом, а также протяженная металлическая ограда были возведены в 1955 году в стиле высокого сталинского ампира.

Фасады арки и циркумференций украсили лепным декором с изображением советской символики и растительных элементов, включая венки и гирлянды. Ограда также выполнена в общей стилистике памятника – верхнюю часть пролетных секций декорировали фризом из гирлянд, а столбы увенчали стилизованными античными вазонами-амфорами. Это сооружение является одной из крупнейших городских эстакад – Крымского Вала.

Ансамбль центрального входа в Парк Горького признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2015 году главный вход открылся после реставрации, которая проводилась впервые со времени строительства в 1955 году. Специалисты укрепили сооружение, восстановили его исторический облик и выполнили инженерные работы.

В период с 2016 по 2018 год реставрировали циркумференции – павильоны, расположенные по бокам от арки, где до 2011 года находились кассы. Реставраторы раскрыли заложенные проемы, а также восстановили двери и окна по сохранившимся аналогам. Поскольку оригинальный декор интерьеров был практически утрачен, отделку проводили с учетом проекта архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова.

Во внутренних помещениях циркумференций открылся музей площадью 150 квадратных метров. Он посвящен истории создания парка и его золотому периоду в 1930-х годах, когда развитием проекта занималась Бетти Глан – молодой, энергичный и прогрессивный директор.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации главных символов Центрального Московского ипподрома – квадриги и конных скульптур. Работа над элементами требовала бережного подхода из-за их сложного строения. В частности, каркас лошадей состоит из металлических уголков, а сами детали – из шпиатра (сплавы из цинка, олова и добавок). Было решено начать реставрацию прямо на месте – на высоте более 20 метров.


