Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:53

В мире
Главная / Новости /

The Guardian: американка дважды родила одного и того же ребенка

Американка дважды родила одного и того же ребенка

Фото: depositphotos/mathom

В США ребенок появился на свет дважды. Сначала его частично извлекли из утробы матери на 25-й неделе, прооперировали его дыхательные пути и поместили обратно. Спустя несколько недель он родился на свет. Об этой истории сообщает The Guardian.

Кейшера и Грег Жубер из Флориды, уже воспитывавшие двухлетнего мальчика, узнали о второй беременности в январе 2025 года. Однако на 19-й неделе УЗИ показало редчайшую патологию – синдром врожденной обструкции верхних дыхательных путей. При этом состоянии плотная мембрана перекрывает плоду дыхательные пути и в легких накапливается жидкость.

Синдром встречается у одного на 50 тысяч новорожденных и часто заканчивается летальным исходом. Лечащий врач женщины Эмануэль Властос изначально решил провести внутриутробную лазерную операцию, однако та не принесла результатов.

Тогда он предложил иной план. В июне 2025 года на 25-й неделе беременности в больнице Винни Палмер при Медицинском центре Орландо хирурги сделали кесарево сечение и частично извлекли плод. ЛОР-хирург сформировал мальчику дыхательные пути, после чего ребенка вернули обратно в матку и зашили.

Шесть недель спустя, в августе, Кейшера родила. Мальчика назвали Кассиан, он весил около 1,4 килограмма и сразу после рождения на свет попал в отделение интенсивной терапии. В реанимации он провел четыре месяца и девять дней и встретил Рождество уже дома. Впереди у мальчика еще несколько операций – мембрана до конца не удалена, и ему по-прежнему нужен аппарат вентиляции легких.

Ранее в Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП. Пострадавшая поступила в больницу с потерей 70% крови и крайне низким артериальным давлением.

Изначально рассматривалась эвакуация женщины в Ленинградскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации, однако после остановки кровотечения и восстановления объема потерянной крови ее перевели в реанимацию Гатчинской КМБ.

Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Однако плод умер моментально после разрыва матки.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика