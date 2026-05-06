The Guardian: американка дважды родила одного и того же ребенка

В США ребенок появился на свет дважды. Сначала его частично извлекли из утробы матери на 25-й неделе, прооперировали его дыхательные пути и поместили обратно. Спустя несколько недель он родился на свет. Об этой истории сообщает The Guardian.

Кейшера и Грег Жубер из Флориды, уже воспитывавшие двухлетнего мальчика, узнали о второй беременности в январе 2025 года. Однако на 19-й неделе УЗИ показало редчайшую патологию – синдром врожденной обструкции верхних дыхательных путей. При этом состоянии плотная мембрана перекрывает плоду дыхательные пути и в легких накапливается жидкость.

Синдром встречается у одного на 50 тысяч новорожденных и часто заканчивается летальным исходом. Лечащий врач женщины Эмануэль Властос изначально решил провести внутриутробную лазерную операцию, однако та не принесла результатов.

Тогда он предложил иной план. В июне 2025 года на 25-й неделе беременности в больнице Винни Палмер при Медицинском центре Орландо хирурги сделали кесарево сечение и частично извлекли плод. ЛОР-хирург сформировал мальчику дыхательные пути, после чего ребенка вернули обратно в матку и зашили.

Шесть недель спустя, в августе, Кейшера родила. Мальчика назвали Кассиан, он весил около 1,4 килограмма и сразу после рождения на свет попал в отделение интенсивной терапии. В реанимации он провел четыре месяца и девять дней и встретил Рождество уже дома. Впереди у мальчика еще несколько операций – мембрана до конца не удалена, и ему по-прежнему нужен аппарат вентиляции легких.

Ранее в Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП. Пострадавшая поступила в больницу с потерей 70% крови и крайне низким артериальным давлением.

Изначально рассматривалась эвакуация женщины в Ленинградскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации, однако после остановки кровотечения и восстановления объема потерянной крови ее перевели в реанимацию Гатчинской КМБ.

Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Однако плод умер моментально после разрыва матки.