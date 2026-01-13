Московские врачи восстановили череп и лицо ребенку после ДТП

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи клиники доктора Рошаля спасли ребенку жизнь, восстановив череп и лицо после ДТП, сообщил столичный Депздрав в своем телеграм-канале.

Мальчика доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) с места ДТП в Московской области. Несмотря на серьезные травмы и кровопотерю, ребенок оставался в сознании и мог отвечать на вопросы медиков. Специалисты оперативно провели необходимые исследования.

Как рассказала руководитель дежурной бригады, челюстно-лицевой хирург Анна Тимофеева, у пациента диагностировали перелом лобной кости с массивным повреждением костей передней черепной ямки и истечением спинно-мозговой жидкости (ликвора) через носовые ходы, а также перелом стенок левой орбиты и перелом левой скуловой кости.

"Медлить было нельзя, учитывая состояние ребенка, счет шел на секунды. Открытая черепно-мозговая травма угрожала присоединением инфекции центральной нервной системы, в данном случае был высок риск инфицирования головного мозга", – поделилась она.

Экстренную операцию выполнила дежурная мультидисциплинарная бригада, в которую вошли нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги, что позволило провести многоэтапное хирургическое вмешательство за один раз, добавила Тимофеева.

Нейрохирурги остановили кровотечение, зашили разрывы твердой мозговой оболочки и, словно собирая пазл, восстановили из фрагментов лобную кость, зафиксировав их титановыми пластинами. Челюстно-лицевые хирурги удалили осколки и с помощью титановой сетки восстановили анатомическую форму левой глазницы.

Благодаря высококвалифицированной бригаде за 7 часов врачи выполнили операцию, сохранив мальчику симметрию лица, естественную форму черепа и правильное положение глазных яблок. После курса интенсивной терапии пациента выписали домой с индивидуальным планом дальнейшей реабилитации.

