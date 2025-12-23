Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 03:59

Происшествия

Врачи в Приморье спасли девочку с пулевым ранением шеи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке врачи спасли жизнь тринадцатилетней девочке, получившей тяжелое пулевое ранение шеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием, принадлежавшим родителям ребенка. Пациентку оперативно доставили в краевую клиническую больницу из города Находка силами территориального Центра медицины катастроф.

Врачи установили, что пуля вошла в правую боковую поверхность шеи, прошла через все анатомические структуры и остановилась в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка с левой стороны, рядом с яремной веной.

Сложность операции заключалась в опасном расположении инородного тела рядом с крупным кровеносным сосудом. Повреждение вены могло бы создать прямую угрозу для жизни пациентки.

Тем не менее хирургам удалось выполнить операцию в условиях ультразвуковой навигации. Для удаления пули потребовался минимальный хирургический доступ в 2,5 сантиметра, на который впоследствии были наложены косметические швы.

В настоящее время состояние девочки оценивается как удовлетворительное, угрозы ее здоровью нет.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске помогли 10-летней девочке с тяжелым поражением кожи и слизистых оболочек, что произошло после приема лекарства. Специалисты отметили, что диагностированный синдром Стивенса-Джонсона, представляющий сильнейшую аллергическую реакцию, мог привести к летальному исходу.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика