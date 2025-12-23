Врачи в Приморье спасли девочку с пулевым ранением шеи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке врачи спасли жизнь тринадцатилетней девочке, получившей тяжелое пулевое ранение шеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием, принадлежавшим родителям ребенка. Пациентку оперативно доставили в краевую клиническую больницу из города Находка силами территориального Центра медицины катастроф.

Врачи установили, что пуля вошла в правую боковую поверхность шеи, прошла через все анатомические структуры и остановилась в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка с левой стороны, рядом с яремной веной.

Сложность операции заключалась в опасном расположении инородного тела рядом с крупным кровеносным сосудом. Повреждение вены могло бы создать прямую угрозу для жизни пациентки.

Тем не менее хирургам удалось выполнить операцию в условиях ультразвуковой навигации. Для удаления пули потребовался минимальный хирургический доступ в 2,5 сантиметра, на который впоследствии были наложены косметические швы.

В настоящее время состояние девочки оценивается как удовлетворительное, угрозы ее здоровью нет.

