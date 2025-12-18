Форма поиска по сайту

18 декабря, 15:44

Общество
Врач Налегач: если ребенок проглотил мишуру, нельзя вызывать рвоту и давать ему хлеб

Врач рассказала, как действовать, если ребенок проглотил мишуру

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Если ребенок проглотил мишуру, не следует пытаться вызвать у него рвоту – это может травмировать пищевод. Об этом "Газете.ру" рассказала педиатр Ксения Налегач.

Она предупредила, что нельзя также давать ребенку хлеб или кашу, чтобы "протолкнуть" новогоднее украшение. В первую очередь нужно постараться сохранить спокойствие и начать действовать последовательно.

При этом, если ребенок начинает хрипеть, кашлять, синеть и терять сознание, скорую надо вызвать немедленно, подчеркнула Налегач. Речь идет об угрозе жизни.

Проглоченная мишура может не только привести к удушью, но и повредить ЖКТ острыми краями, стать причиной кишечной непроходимости. При этом менее травматичной является современная пластиковая мишура. Большую опасность представляют старые изделия из металлизированной фольги.

Если дыхание не нарушено, первым делом необходимо осмотреть ротовую полость. Нельзя самостоятельно вытаскивать инородный предмет даже если кончик мишуры виден, предостерегла специалист. Такие действия могут привести к тому, что она протолкнется глубже.

"В любом случае следует позвонить в скорую помощь или обратиться в приемное отделение детской больницы, даже если кажется, что все хорошо", – порекомендовала педиатр.

Налегач обратила внимание, что мишуру часто не видно на рентгене и УЗИ, но врач может оценить риски и понаблюдать. При отсутствии тревожных симптомов наблюдение длится от одного до трех дней.

Если за эти дни возникли тошнота, боль в животе, а в стуле наблюдается кровь, необходима помощь специалиста, добавила она. При своевременном обращении за консультацией все закончится благополучно.

Также врач рассказала о способах предотвращения таких случаев. Нужно выбирать безопасные для детей украшения и размещать их там, куда ребенок точно не дотянется. Она посоветовала чаще делать уборку. Важно не ругать ребенка, а объяснять, что это не игрушки.

При этом опасность в доме может представлять не только мишура, но и живая ель, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с News.ru. Дерево может вызвать сильную аллергию, также в нем могут завестись паразиты и бактерии.

Биолог рассказал, что самые аллергенные – ель и пихта за счет их смолы и эфирных масел. Аллергия может проявляться в виде кашля, насморка, высыпаний на коже.

Он также не исключил появления на ели плесени и грибков, если она хранилась неправильно. Там же могут оказаться пыльца и продукты жизнедеятельности животных, поэтому особо чувствительным людям эксперт посоветовал выбирать искусственное дерево.

Ранее ветеринарный врач Екатерина Смолицкая рассказала, что празднование Нового года с животными часто заканчивается поездкой в ветклинику. Дело в том, что питомец может съесть с праздничного стола вредные для него продукты. Опасность представляют шоколад, алкоголь, копчености и кости.

Россиянам напомнили о штрафах за украшение офиса к Новому году

