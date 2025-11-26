Эксперт Гринин призвал не использовать крупные бенгальские огни в помещении

Нарушение правил пожарной безопасности при установке гирлянды может грозить россиянам штрафами до 60 тысяч рублей. Как безопасно украсить дом и встретить Новый год без инцидентов – в материале Москвы 24.

Штрафы за гирлянды

Установка праздничной иллюминации должна соответствовать строгим правилам пожарной безопасности. Нарушителям грозят существенные штрафы, сообщила ТАСС адвокат и эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

Как пояснила специалист, под действие правил пожарной безопасности подпадают все электросветовые украшения, размещенные на окнах, дверях, балконах, фасадах зданий, в подъездах и на общем имуществе многоквартирных домов.

Особое внимание следует уделять качеству используемых гирлянд и способу их подключения.



Юлия Дубинина адвокат и эксперт Народного фронта Если жильцы используют несертифицированные гирлянды, перегружают сеть или крепят их на горючие конструкции, это считается нарушением.

Она добавила, что при поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку, по результатам которой может быть выписан штраф.

Эксперт также порекомендовала для украшения общественных пространств использовать только сертифицированные гирлянды.

"Не подключайте их через самодельные удлинители и не выводите проводку на общее имущество без разрешения управляющей компании", – посоветовала Дубинина.

Размеры административных штрафов по статье 20.4 КоАП РФ варьируются в зависимости от категории нарушителя. Для должностных лиц сумма составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60 тысяч.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил россиянам, что за запуск салютов они рискуют получить штраф до 50 000 рублей, если это приведет к порче чужого имущества или причинению вреда здоровью.

Если повреждение имущества было признано умышленным, то в силу вступает статья 167 УК, согласно которой можно получить срок до 2 лет лишения свободы. Если пожар или взрыв признан общеопасным, то гражданину грозит до 5 лет тюрьмы, пояснил Москве 24 юрист Илья Русяев.

"Сначала включать голову"

Подготовка к новогодним праздникам требует особого внимания к вопросам безопасности, поскольку именно в это время в домашних условиях используется множество потенциально опасных предметов – от открытого огня до электрических приборов, напомнил в разговоре с Москвой 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Основной принцип, который следует соблюдать, можно сформулировать просто: прежде чем включать любую технику или зажигать огонь, необходимо "включить" собственное внимание и здравый смысл.

Он добавил, что при использовании свечей важно не только выбирать устойчивые негорючие подставки, но и размещать их в местах, полностью исключающих случайное опрокидывание, – например, на достаточной высоте или в удалении от зон активного движения.

"Особенный контроль необходим, если свечи используются в руках или находятся в зоне доступа детей", – подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Гринина, бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении – размером не более канцелярской ручки. Крупные экземпляры, предназначенные для уличного применения, выделяют значительное количество искр и тепла, создавая реальную угрозу возгорания.

"Даже при использовании небольших бенгальских огней необходимо заранее подготовить емкость с водой, куда можно будет безопасно поместить как догорающие, так и уже использованные огни. Металлический стержень бенгальского огня сохраняет высокую температуру длительное время после прекращения горения, что может привести к ожогам или повреждению поверхностей", – пояснил он.

В свою очередь, оптимальной альтернативой традиционным хлопушкам эксперт назвал современные пневматические модели, которые создают праздничный эффект без использования пиротехнических составов.

"При этом важно избегать направленного воздействия на людей – резкий звук в непосредственной близости от уха тоже может причинить вред. Петарды и фейерверки любой мощности абсолютно недопустимы в закрытых помещениях – даже маломощные образцы могут стать причиной серьезных травм и возгораний", – уточнил Гринин.

Эксперт напомнил, что при возникновении возгорания первоочередной задачей является быстрое и безопасное тушение. Наличие в доме исправного огнетушителя – оптимальное решение, однако при его отсутствии можно использовать плотные натуральные ткани (одеяла, покрывала), чтобы ограничить приток кислорода к очагу возгорания. Крайне важно помнить: электроприборы под напряжением нельзя тушить водой – сначала необходимо полностью обесточить оборудование.

"Особого контроля требуют дети, чья природная любознательность в сочетании с праздничной атмосферой может привести к опасным ситуациям. Взрослым следует заранее продумать организацию пространства и постоянно отслеживать активность детей рядом с потенциально опасными предметами", – подчеркнул Гринин.

Он также обратил внимание на то, что электрические гирлянды и другие праздничные приборы должны соответствовать стандартам безопасности.

"Предпочтительны модели с трансформаторным питанием, так как напряжение в них меньше и риск получить серьезный удар током ниже. Перед использованием обязательно надо проводить визуальный осмотр всех элементов – проверять целостность изоляции, отсутствие механических повреждений и переломов проводов", – резюмировал он.

Также необходимо помнить, что гирлянды нельзя оставлять включенными в розетку без присмотра, в том числе на ночь, и вешать ее на шторы, рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко изданию "Абзац".

Также эксперт не рекомендовал подключать гирлянду через переходники, поскольку они являются ненадежным источником передачи электроэнергии. Особое внимание следует уделять качеству продукции и сопроводительной документации.



Виталий Бойко эксперт по пожарной безопасности Нельзя экономить на электрике. Необходимо учить этому и детей. Если человек не знает основ электротехники, то детям влезать в такие устройства нельзя.

Эксперт добавил, что при использовании винтажных гирлянд не следует ремонтировать поврежденные провода изолентой – лучше полностью заменить их.