Политика

Лавров заявил, что Зеленский не проявляет готовности к конструктивным переговорам

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия не видит готовности к конструктивным переговорам у президента Украины Владимира Зеленского и его партнеров из Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и осуществлять диверсии против гражданской инфраструктуры России.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал необходимость переговоров с Россией.

Он подчеркнул, что февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

