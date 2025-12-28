00:59Политика
Лавров заявил, что Зеленский не проявляет готовности к конструктивным переговорам
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Россия не видит готовности к конструктивным переговорам у президента Украины Владимира Зеленского и его партнеров из Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и осуществлять диверсии против гражданской инфраструктуры России.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал необходимость переговоров с Россией.
Он подчеркнул, что февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе.