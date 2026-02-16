Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исключил из состава Совбеза РФ Сергея Иванова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу с момента его подписания в понедельник, 16 февраля.

Ранее Иванов был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сообщалось, что он сам принял решение покинуть пост.

Иванов занимал данную должность с 2016 года. До этого он был руководителем Администрации президента, первым вице-премьером, министром обороны и секретарем Совбеза.

