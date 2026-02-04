Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Как пояснил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть данный пост.

Он занимал должность спецпредставителя президента РФ с августа 2016 года. До этого Иванов работал руководителем Администрации российского лидера, первым вице-премьером, министром обороны и секретарем Совбеза.

Ранее Путин освободил Олега Храмова от должности замсекретаря Совбеза. Его место занял Максим Кутомкин.

До этого глава государства назначил директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства.