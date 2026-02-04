Поезда задерживаются на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько поездов задерживаются на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону станции Железнодорожная. К этому привела остановка состава на участке Нижегородская – Кусково по техпричинам, сообщила пресс-служба ЦППК.

Вспомогательный состав уже убрал с путей остановившийся поезд. Часть электричек проехала участок от Нижегородской до Железнодорожной по соседнему пути.

"Вместе с МЖД принимаем меры для стабилизации графика", – подчеркнули в компании.

Ранее на станции МЦК Нижегородская просела платформа. Из-за этого поезда проезжали ее без остановки. После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность людей.

