Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 20:36

Транспорт

Поезда задерживаются на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько поездов задерживаются на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону станции Железнодорожная. К этому привела остановка состава на участке Нижегородская – Кусково по техпричинам, сообщила пресс-служба ЦППК.

Вспомогательный состав уже убрал с путей остановившийся поезд. Часть электричек проехала участок от Нижегородской до Железнодорожной по соседнему пути.

"Вместе с МЖД принимаем меры для стабилизации графика", – подчеркнули в компании.

Ранее на станции МЦК Нижегородская просела платформа. Из-за этого поезда проезжали ее без остановки. После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность людей.

Читайте также


транспортгород

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика