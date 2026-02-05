В столице осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд вынес приговор женщине, которая передала ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Федосова О. Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру "112" и сообщила, что у нее имеется "полкило динамита" и что она собирается взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

Впоследствии она пояснила, что хотела показать собутыльникам "свою крутость". Сотрудники полиции, задержавшие женщину, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Кузьминский районный суд Москвы признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года. Она была взята под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что суд в Ташкенте назначил мужчине штраф в размере 1,23 миллиона сумов (примерно 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа. В суде он признал свою вину и подтвердил, что в момент звонка был в состоянии опьянения.