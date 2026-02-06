06 февраля, 10:47Происшествия
Защитившие детсад в Оренбуржье от нападения педагоги получат по 500 тыс руб
Фото: телеграм-канал "Евгений Солнцев"
Воспитательница Лия Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова, защитившие воспитанников детсада в Бугуруслане во время нападения, получат денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Глава региона поделился подробностями их подвига. Женщинам удалось совместными усилиями запереть нападавшего в одном из помещений дошкольного учреждения, после чего Платонова удерживала дверь до прибытия экстренных служб.
"Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией", – уточнил Солнцев в своем телеграм-канале.
Вооруженный ножом мужчина ворвался в детсад на улице Фрунзе 5 февраля. Он сломал дверь и пробрался внутрь здания, но был остановлен сотрудницами учреждения.
Однако в ходе борьбы Галеева получила ранение. Тем не менее благодаря совместным усилиям женщин никто из детей не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
