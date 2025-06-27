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27 июня, 15:21

Происшествия

Проникший в хозблок детсада москвич задержан в Химках

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Росгвардейцы задержали 20-летнего москвича, который незаконно проник на территорию детского сада в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, сотрудники были в патруле, когда им поступил сигнал "тревога" с одного из охраняемых дошкольных учреждений на улице Чапаева. Там молодой человек перелез через забор, с помощью лома вскрыл дверь и проник в здание хозяйственного блока.

Объяснить причину своего поступка задержанный не смог. По его словам, он также не помнит, как оказался на территории детсада. Для дальнейшего разбирательства юношу передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омской области автомобиль протаранил забор детского сада. По словам правоохранителей, водитель машины Volkswagen Passat наехал на стоящее авто Opel Astra, а затем въехал в ограждение и само дошкольное учреждение. Предварительно, ДТП случилось из-за плохого самочувствия автомобилиста, пострадавших нет.

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