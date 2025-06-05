Автомобиль протаранил забор детского сада в Омской области

Автомобиль протаранил забор детского сада в селе Троицкое в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Информация о ДТП на Тенистой улице в районе дома № 10 поступила полиции 5 июня примерно в 14:37 по местному времени (11:37 по московскому). Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что мужчина 1973 года рождения, находясь за рулем машины Volkswagen Passat, наехал на стоящий автомобиль Opel Astra, а затем въехал в ограждение детского сада и в само дошкольное учреждение.

В момент случившегося на площадке детсада никого не было. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя авто Volkswagen Passat. Однако точные причины и обстоятельства происшествия будут выяснены во время проверки.

Ранее автомобиль Toyota влетел в фонтан в подмосковном Ступине. По данным регионального МВД России, инцидент произошел по причине того, что водитель потерял управление над транспортным средством. В результате случившегося никто не пострадал.

