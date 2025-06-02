Автомобиль протаранил фонтан в Подмосковье

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Автомобиль влетел в фонтан в подмосковном Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 2 июня примерно в 19:15 возле одного из домов, который находится на проспекте Победы. По данным ведомства, водитель въехал на своей машине Toyota в фонтан по причине того, что потерял управление над транспортным средством.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее полицейские начали проверку после ДТП с участием автомобиля на трассе М-1 в Одинцовском округе. Согласно предварительным данным, водитель 1981 года рождения врезался в дорожное ограждение, после чего авто загорелось.

По версии СМИ, на месте водителя был гонщик Василий Куденко. Телеграм-каналы сообщили, что он, находясь за рулем спорткара McLaren, столкнулся с отбойником. После этого автомобиль отлетел на ограждение с другой стороны дороги, загорелся и взорвался.

