ТАСС: машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в Москве

Машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в столичном районе Чертаново, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел возле дома № 30 по Кировоградской улице. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте дорожной аварии работают оперативные службы, отметил собеседник.

Ранее автомобиль загорелся на Киевском шоссе, возле деревни Мешково. Из-за этого на 1,5 километра было затруднено движение по шоссе. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, на Ходынском бульваре загорелся автомобиль Tesla. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, о пострадавших также не сообщалось.

