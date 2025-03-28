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28 марта, 20:01

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ТАСС: машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в Москве

Машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в Москве – СМИ

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в столичном районе Чертаново, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел возле дома № 30 по Кировоградской улице. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте дорожной аварии работают оперативные службы, отметил собеседник.

Ранее автомобиль загорелся на Киевском шоссе, возле деревни Мешково. Из-за этого на 1,5 километра было затруднено движение по шоссе. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, на Ходынском бульваре загорелся автомобиль Tesla. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, о пострадавших также не сообщалось.

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