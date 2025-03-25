Водитель сбил упавшего со свода тоннеля мужчину на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель Hyundai насмерть сбил мужчину, который упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 40. Как уточнили в ведомстве, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

До этого мужчина упал на проезжую часть перед движущимся автобусом на западе Москвы. Инцидент произошел в районе дома 3 по улице 26 Бакинских Комиссаров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автобуса "Богдан" в городе Иванове. По данным регионального главка МЧС России, сообщение об аварии на улице Лежневской поступило 25 марта в 06:47.

