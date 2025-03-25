25 марта, 13:30Происшествия
Водитель сбил упавшего со свода тоннеля мужчину на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Водитель Hyundai насмерть сбил мужчину, который упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 40. Как уточнили в ведомстве, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
До этого мужчина упал на проезжую часть перед движущимся автобусом на западе Москвы. Инцидент произошел в районе дома 3 по улице 26 Бакинских Комиссаров. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Ранее шесть человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автобуса "Богдан" в городе Иванове. По данным регионального главка МЧС России, сообщение об аварии на улице Лежневской поступило 25 марта в 06:47.
Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе