Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе двух такси. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

По предварительным данным, два человека были направлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. Кроме того, решался вопрос о госпитализации еще двоих пострадавших.

В настоящее время движение в районе ДТП затруднено, сообщили в Дептрансе Москвы.

"На 32-м километре Киевского шоссе (в районе поселения Марушкинское) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб и еще 10 пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. В аварии участвовали автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибшей оказалась пассажирка "Нивы".

До этого один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на севере Москвы. На Ленинградском шоссе столкнулись грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery.