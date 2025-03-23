В Туле в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали 10 человек

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Один человек погиб и еще 10, включая пятерых детей, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по региону.

"22 марта 2025 года в 19:25 на 198-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, десять получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших пятеро несовершеннолетних детей", – указано в сообщении.

В ГАИ уточнили, что в аварии участвовали автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибшей оказалась пассажирка "Нивы".

Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Установлением обстоятельств случившегося занимались сотрудники ГАИ и следователи.

До этого один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на севере Москвы. На Ленинградском шоссе столкнулись грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen.