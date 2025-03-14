Один человек погиб в ДТП с тремя авто на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, в районе дома 71 на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля: грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen, пассажир такси получил травмы различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в результате массового ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек. Авария произошла на Бауманской улице – там столкнулись восемь автомобилей. По прибытии на место происшествия пожарные отключили аккумуляторные батареи и произвели смыв топлива с дорожного покрытия на площади 12 квадратных метров.

Еще одна авария произошла до этого на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе улицы Березовая аллея. Здесь при столкновении двух авто пострадали три человека. Водитель одной из машин оказался на проезжей части после столкновения. Мужчину эвакуировали в специализированное лечебное учреждение по воздуху.