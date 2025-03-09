Три человека пострадали в аварии на МСД

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Три человека пострадали в результате ДТП на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе улицы Березовая аллея, передает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что к месту происшествия были направлены экстренные службы города. В частности, туда выдвинулся расчет АСО № 5 пожарно-спасательного центра столицы и вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

Водитель одной из машин оказался на проезжей части после столкновения, уточнили в ведомстве. Мужчину эвакуировали в специализированное лечебное учреждение по воздуху. Спасатели помогли транспортировать остальных пострадавших в машины скорой помощи.

В результате аварии движение на МСД оказалось затруднено.

Ранее авария произошла в районе 37-го километра МКАД. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. К настоящему моменту движение в районе ДТП восстановлено.