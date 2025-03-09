09 марта, 13:21Происшествия
Движение на МКАД в районе съезда № 38 восстановлено после ДТП
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Движение в районе 37-го километра МКАД восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Авария произошла там днем 9 марта. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. Они устанавливали обстоятельства случившегося и информацию о пострадавших.
Ранее два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 99-го километра МКАД, в результате чего на этом участке было затруднено движение.
На месте были задействованы оперативные службы города. Также был привлечен дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который помог доставить в больницу пострадавшего.
Позже движение в районе аварии было восстановлено.
Массовое ДТП произошло на 37-м км МКАД