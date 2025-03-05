Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи № 6 задерживались на Сходненской улице из-за ДТП на путях. Об этом сообщала пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с аварией маршрут общественного транспорта пришлось на время изменить. Однако в настоящее время движение трамваев на Сходненской улице восстановлено.

В конце февраля трамваи № 7, 11 и 46 задерживались на Краснобогатырской улице в Москве по техническим причинам. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, из-за задержек были временно изменены маршруты.

Между тем шесть маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве и Подмосковье 6 и 8 марта. Например, введут новый маршрут 1133а, который свяжет Мытищи со станцией метро "ВДНХ". Кроме того, через жилой квартал "Береговой" проследует маршрут 315, а маршрут c636 продлят до поликлиники № 64.

