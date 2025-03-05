Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Шесть маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве и Подмосковье. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного Дептранса.

"Корректируем маршруты так, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам. 6 и 8 марта изменения коснутся восьми районов столицы, а также двух районов Подмосковья", – предупредил он.

В том числе введут новый маршрут 1133а, который свяжет Мытищи со станцией метро "ВДНХ". Он будет ходить вместо пригородного по тарифам столичного транспорта.

Через жилой квартал "Береговой" проследует маршрут 315, а маршрут c636 продлят до поликлиники № 64.

Ранее электробусы вышли на два новых маршрута в Восточном, Западном и Юго-Западном округах Москвы. Маршрут 877 включает шесть станций метро и соединяет востребованные пространства в Южном Бутове и Тропарево-Никулине. В свою очередь, маршрут 662 охватывает районы Ивановское и Новогиреево.

