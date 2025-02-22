Электробусы вышли на два новых маршрута в ЗАО, ВАО и ЮЗАО

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли еще на два новых маршрута в Восточном, Западном и Юго-Западном округах Москвы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного Дептранса.

"Два новых электробусных маршрута охватывают восемь районов столицы. В будни на них будут работать восемь инновационных машин российского производства. <...> Мы продолжаем развивать сеть экологичного транспорта и повышать комфорт пассажиров", – подчеркнул он.

Так, маршрут 877 включает шесть станций метро и соединяет востребованные пространства в Южном Бутове и Тропарево-Никулине. В свою очередь, маршрут 662 охватывает районы Ивановское и Новогиреево.

Также в рамках развития сети экологичного транспорта в Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов. Их расположили в трех районах – Ивановском, Дмитровском и Коньково. На сегодняшний день в столице работают более 360 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 2,3 тысячи электробусов.

