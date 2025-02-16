Три электробусных маршрута появилось на западе и востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы начали курсировать по маршрутам № 20, 73 и 659. Они проходят по восьми районам города, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова приводит портал мэра и правительства города.

Благодаря их запуску пассажиры получат возможность доезжать до значимых культурных и социальных учреждений с помощью инновационного бесшумного, комфортного и экологичного транспорта.

Таким образом, на трех маршрутах начнут ходить 15 самых современных электробусов, произведенных в России.

"Запуск новых электробусных маршрутов позволяет сделать поездки по городу комфортнее, а также улучшает экологию столицы. Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Между тем в рамках развития сети экологичного транспорта в Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов. Их расположили в трех районах – Ивановском, Дмитровском и Коньково. На сегодняшний день в столице работают более 360 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 2,3 тысячи электробусов.