Электробусы вышли на маршрут м90 в Москве

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Электробусы вышли на магистральный маршрут м90, который следует из центра на юго-запад Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Магистральный маршрут м90 охватывает 13 районов ЦАО, ЮАО и ЮЗАО", – передает слова Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

На линии в будни будут курсировать 26 современных электробусов площадки "Коньково", которая начала обслуживать экологичный транспорт.

В 2024 году жители Москвы воспользовались электробусами более 200 миллионов раз. В будние дни число поездок достигает почти миллиона. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Кроме того, украшенные новогодними гирляндами электробусы будут курсировать по столице до 1 марта. Транспорт с тематическим оформлением прекратил ходить на маршрутах в конце января.