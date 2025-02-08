08 февраля, 13:31Транспорт
Электробусы вышли на маршрут м90 в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Электробусы вышли на магистральный маршрут м90, который следует из центра на юго-запад Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Магистральный маршрут м90 охватывает 13 районов ЦАО, ЮАО и ЮЗАО", – передает слова Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.
На линии в будни будут курсировать 26 современных электробусов площадки "Коньково", которая начала обслуживать экологичный транспорт.
В 2024 году жители Москвы воспользовались электробусами более 200 миллионов раз. В будние дни число поездок достигает почти миллиона. Это в два раза больше, чем в 2023-м.
Кроме того, украшенные новогодними гирляндами электробусы будут курсировать по столице до 1 марта. Транспорт с тематическим оформлением прекратил ходить на маршрутах в конце января.
"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 394