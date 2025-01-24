Пассажиры оставили 20 тысяч отзывов о поездках в транспорте Москвы в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиры столичного транспорта оставили 20 тысяч отзывов о поездках в прошлом году, рассказал заместитель мэра города Максим Ликсутов. Сделать это может каждый с помощью QR-кода, который доступен во всех автобусах и электробусах, уточнил он.

"В Москве свыше 7 тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса, которые обслуживают более чем 700 маршрутов", – отметил Ликсутов.

Отзывы граждан помогают делать общественный транспорт комфортнее, объяснил он. Кроме того, через QR-коды можно сообщить о забытых вещах или поблагодарить водителя.

Власти Москвы продолжат добавлять цифровые сервисы в работу транспорта, пообещал Ликсутов.

За прошлый год в городе появились новые маршруты, остановки и электробусы. Во всех округах столицы скорректировали 140 маршрутов. Благодаря этому транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. Кроме того, в городе запустили 13 новых магистральных маршрутов, которые проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа.

