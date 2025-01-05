Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За прошлый год в Москве появились новые маршруты, остановки и электробусы. Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта за 2024 год в своем телеграм-канале.



Во всех округах столицы скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Благодаря этому транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам.



"К примеру, улучшили маршрутную сеть в "Сколково", изменили путь транспорта рядом с открытыми станциями Троицкой и Сокольнической линий метро. Сделали 15 новых маршрутов. Среди них – по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в Кунцево и Ясенево", – написал мэр столицы.

Кроме того, в Москве появились 13 новых магистральных маршрутов, которые проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа наземным транспортом с минимальными интервалами движения.



Также в прошлом году было запущено более 70 электробусных маршрутов. Инновационный транспорт впервые начал действовать в 15 районах столицы и в Подольске. Как добавил Собянин, были открыты и 110 новых остановок, где установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

Между тем с начала 2024 года в городе появилось примерно 400 новых пешеходных переходов. В районные схемы организации дорожного движения было внесено более 1 000 изменений, в том числе и на крупных участках. Так, на Садовом кольце организовали шесть разворотов, что позволило москвичам сокращать время пути.

