Завершена проходка тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро – "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" – завершена проходка всех тоннелей.

Работы идут и на станции "Серебряный Бор", которая строится открытым способом. Для этого на улице Паршина демонтируют старое здание бывшей гостиницы. Строительство продолжается с 2021 года, на линии появятся шесть новых станций, которые свяжут деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами города.

Рублево-Архангельская линия будет развиваться поэтапно, завершение всех работ планируется к 2026 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.