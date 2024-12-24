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24 декабря, 08:45

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Дед Мороз поздравил пассажиров московского метро

Дед Мороз поздравил пассажиров московского метро

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Пассажиры московского метро получили новогодние подарки от Деда Мороза. Он проехал по всей Кольцевой линии в своем классическом костюме с яркими узорами, созданном дизайнерами Московской усадьбы Деда Мороза.

Сказочный волшебник подарил более 700 сувениров, включая елочные игрушки, магниты, значки, браслеты и сладости. Такой праздничный жест стал частью новогоднего настроения в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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