Дед Мороз поздравил пассажиров московского метро

Пассажиры московского метро получили новогодние подарки от Деда Мороза. Он проехал по всей Кольцевой линии в своем классическом костюме с яркими узорами, созданном дизайнерами Московской усадьбы Деда Мороза.

Сказочный волшебник подарил более 700 сувениров, включая елочные игрушки, магниты, значки, браслеты и сладости. Такой праздничный жест стал частью новогоднего настроения в столице.

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