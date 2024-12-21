С начала зимней речной навигации в акватории Москвы-реки проплывают 32 судна в сутки

С начала зимней речной навигации в акватории Москвы-реки в среднем проплывают 32 судна в сутки. Этот показатель на 18% превышает прошлогодний уровень, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При этом операторы речного ситуационного центра ЦОДД следят за акваторией круглосуточно. До конца года к системе видеонаблюдения планируется подключить еще 200 камер.

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