Строительство основного участка ВСМ Москва – Петербург начнется в 2025 году

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Приступить к строительству основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется в середине 2025 года. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что строительные работы начнутся после утверждения проектной документации, разработка которой уже ведется.

РЖД выступят генеральным подрядчиком строительства основного концессионного участка магистрали, написала пресс-служба холдинга в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что цена билета на поезда ВСМ Москва – Санкт-Петербург на начало старта движения составит 8 905 рублей. Эта сумма оказалась на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в правительстве.

ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ее строительство обойдется почти в два триллиона рублей.