26 сентября, 07:15Транспорт
Цена проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 8 905 рублей
Доехать из Москвы до Санкт-Петербурга по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет за 8 905 рублей. Стоимость билетов назвал на заседании в Госдуме замминистра транспорта России Дмитрий Зверев.
Сумма оказалась на тысячу рублей меньше, чем ранее прогнозировали в правительстве.
ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ее строительство обойдется почти в два триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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