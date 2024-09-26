Цена проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 8 905 рублей

Доехать из Москвы до Санкт-Петербурга по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет за 8 905 рублей. Стоимость билетов назвал на заседании в Госдуме замминистра транспорта России Дмитрий Зверев.

Сумма оказалась на тысячу рублей меньше, чем ранее прогнозировали в правительстве.

ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ее строительство обойдется почти в два триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.