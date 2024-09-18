Еще 8 современных составов серии "Москва" начали ходить на Сокольнической линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Еще 8 современных поездов серии "Москва" начали ходить на Сокольнической линии столичного метро, пишет пресс-служба московского Дептранса.

"Благодаря этому на южном участке сократилось время ожидания поездов", – уточнил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До 2018 года здесь ходили только составы из 7 вагонов, а теперь стали выходить восьмивагонные варианты. При этом в 2019 году, кроме "номерных" вагонов, здесь стали впервые курсировать современные поезда "Москва". Ими было полностью укомплектовано депо "Черкизово".

Сейчас "Москва" стала самой популярной серией составов на этой линии. Специалисты не останавливаются на этом и уже строят новое электродепо "Столбово".

"С открытием станции "Потапово" поездки всех пассажиров Сокольнической линии стали комфортнее. Благодаря продлению линии интервалы на южном участке сократились в 1,5 раза", – сказал Ликсутов.

Так, время ожидания поездов также стало меньше, появились новые места для пассажиров, а в вагонах метро стало еще свободнее.

Тем временем отмечалось, что "Потапово" достроили меньше чем за 3 года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024 года здесь уже прошли первые поезда. Станция метро стала 27-й на этой линии. Она находится в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

