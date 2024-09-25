Новости регионов: в Дагестане задержали 5 пособников телефонных аферистов с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины. Они причастны к хищениям у россиян свыше 100 миллионов рублей, сообщили в ФСБ РФ. Используя фиктивные документы, преступники заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии и получали многоканальные телефонные номера фиксированной связи. После чего обеспечивали доступ к системе мошенников с Украины, которые звонили от имени российских правоохранительных органов, спецслужб и банков.

Также стало известно о заблудившейся семейной паре в Бахчисарайском районе Крыма. Туристы сбились с маршрута, потеряв тропу после наступления темноты. Им удалось дозвониться до МЧС, спасатели быстро обнаружили потерявшихся и доставили в ближайшее село.

А на Камчатке в городе Вилючинске спасатели МЧС России провели соревнования по пожарному кроссфиту. Участники выступали в полном боевом облачении, общий вес экипировки составил 25 килограммов. С таким грузом нужно было выполнить упражнения с гирями, приседания с подъемом штанги, отжимания и эвакуацию пострадавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

