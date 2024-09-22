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22 сентября, 09:15

Происшествия

Два грузовика столкнулись на 10-м километре МКАД

Два грузовика столкнулись на 10-м километре МКАД

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ДТП с двумя грузовиками произошло на 10-м километре МКАД. Мусоровоз потерял управление и столкнулся с фурой, в результате чего обе машины перевернулись и по инерции еще несколько метров пролетели по дороге.

На месте работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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